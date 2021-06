Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et nippon se réuniront lundi à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon tiendront, lundi à Séoul, des réunions bilatérales et trilatérale sur le dossier nucléaire nord-coréen à l’occasion de la visite de l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, le représentant nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk échangera, dans la matinée, avec Sung Kim sur les moyens de coopération entre les deux alliés visant à réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule et à y pérenniser une paix permanente.Ensuite, le diplomate sud-coréen s’entretiendra en tête-à-tête avec son homologue japonais Takehiro Funakoshi, avant de mener une discussion tripartite avec leur partenaire américain.D'origine sud-coréenne, Sung Kim est attendu en Corée du Sud du 19 au 23 juin, pour la première fois depuis sa nomination à son poste le mois dernier.