Le leader nord-coréen prône à la fois le dialogue et la confrontation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord devra se préparer en même temps au dialogue et à la confrontation. C’est ce qu’a déclaré hier son dirigeant Kim Jong-un lors de la nouvelle session de la réunion plénière du Comité central du Parti des travailleurs, en cours depuis mardi. Il s’agit de son premier message adressé à l’égard de Washington et de Séoul depuis l’investiture de l’administration Joe Biden.D’après l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA), les participants ont analysé la situation géopolitique internationale et discuté de l’orientation des contre-mesures à adopter.A cette occasion, l’homme fort de Pyongyang a affirmé que la nation devrait se tenir prête à la fois au dialogue et à la confrontation, afin de pouvoir défendre sa dignité, son intérêt et son développement autonome ainsi que de garantir un environnement pacifique et la sécurité nationale. Et de souligner qu’il faudrait se montrer « sans faille », en particulier dans l’éventualité d’un affrontement.D’après la KCNA, Kim III a fait état de la position et du principe de sa politique extérieure sur les enjeux régionaux et internationaux. Du coup, il a appelé le parti unique à concentrer ses efforts pour « gérer stablement la situation dans la péninsule coréenne » en faisant preuve d’une grande réactivité face à son évolution constante.Toujours selon la même source, le dirigeant a achevé une analyse détaillée de la nouvelle politique de l’administration Biden, avant de définir les mesures stratégiques et les plans d’action dans les prochaines relations bilatérales.Hier, le comité central du Parti des travailleurs a également abordé deux autres dossiers, à savoir les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la population, et la révision de la politique sur les enfants. Sa réunion plénière se poursuit aujourd’hui.