L’incendie d’un entrepôt de Coupang se prolonge depuis plus de 24 heures

Photo : YONHAP News

Un incendie continue de ravager, depuis plus de 24 heures, un centre logistique de Coupang situé à Icheon, dans la province de Gyeonggi. Il s’agit du plus grand entrepôt de l’entreprise de commerce électronique.Le feu s’est déclenché hier à 5h20 dans le centre de Deokpyeong suite à une étincelle provenant d’une prise de courant dans un sous-sol. Vers 8h20, les pompiers avaient presque maîtrisé l'incendie et l’ensemble des 248 employés avaient été évacués sains et saufs. Mais le feu a soudainement repris de l'intérieur trois heures et demie plus tard. En raison du risque d’effondrement, les pompiers qui se trouvaient dans le bâtiment ont été obligés d’en sortir. Mais l’un d’entre eux, le chef de l’équipe de sauvetage, est resté bloqué et un autre a été transporté à l’hôpital pour déshydratation.Malgré les 140 véhicules et 450 effectifs mobilisés sur place, les flammes ne sont pas encore maîtrisées. Par ailleurs, l’opération de secours du pompier bloqué a été suspendue hier soir suite à la dégradation de la situation.