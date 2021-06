L’Assemblée de l’Etat de Californie adopte une résolution pour proclamer une « journée du taekwondo »

Photo : YONHAP News

Un projet de résolution visant à désigner le 4 septembre comme la « journée du taekwondo » a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée de l’Etat de Californie.C’est ce qu’a annoncé hier, heure locale, la députée de la Californie Sharon Quirk-Silva. Elle avait proposé ce texte conjointement avec le député d’origine coréenne, Steven Seokho Choi.Pour être plus précis, il s’agira d’une journée célébrant l’influence de la culture et de l’histoire que les communautés asiatiques ont apportées aux Etats-Unis et en Californie. Sa proclamation sera officielle après la confirmation au Sénat de cet Etat de l'Ouest américain.D'autre part, l’art martial coréen a fasciné les téléspectateurs américains. L’équipe de démonstration de la Fédération mondiale de Taekwondo (WT) s’est qualifiée pour les quarts de finale dans le programme d’audition populaire de la chaîne NBC « America’s Got Talent » en obtenant le Golden Buzzer.22 membres dont six Américains de l’équipe ont, en effet, exécuté des démonstrations de casse et de coups de pieds de haut niveau. Cette vidéo, disponible sur YouTube, a recueilli plus de 3 millions de vues en deux jours. Le quart de finale aura lieu en août.