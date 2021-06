IMD : la Corée du Sud se classe 23e dans le classement de la compétitivité mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est au 23e rang parmi 64 pays dans le classement de la compétitivité mondiale établi par l'International Institute for Management Development (IMD), un institut de management basé en Suisse. Ainsi, elle conserve sa place de l’an dernier. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère sud-coréen des Finances.Le pays du Matin clair a enregistré son rang le plus haut entre 2011 et 2013, en se classant 22e. En 1999, l’année où il a été frappé de plein fouet par la crise financière, il était tombé à la 41e place.Selon le ministère, si on prend en compte seulement les nations comptant plus de 20 millions d’habitants, la Corée du Sud arrive au 8e rang, soit le plus haut déjà atteint en 2012 et en 2020 dans les même conditions.En tête du palmarès général 2021 de l’IMD se trouve la Suisse. Elle est suivie de la Suède et du Danemark. Parmi les pays asiatiques, Singapour est le plus haut placé, au 5e rang, devant Hong Kong (7e) et Taïwan (8e).En ce qui concerne les pays dits « 30-50 », à savoir ceux dont le revenu par habitant dépasse les 30 000 dollars et la population le seuil des 50 millions, les Etats-Unis arrivent 10e, l’Allemagne 5e, le Royaume-Uni 18e, la Corée du Sud 23e et le Japon 31e.Le classement se divise en quatre catégories. D’abord, la Corée du Sud a gagné neuf crans pour atteindre la 18e dans celle des performances économiques. Dans ce volet, elle s’est hissée au 5e rang concernant le taux de croissance du PIB réel et celui du PIB par habitant, et au même rang en termes d’emplois.Ensuite, dans la catégorie de la qualité des infrastructures, le pays a reculé d’un cran pour arriver 17e, mais il a progressé d’une place pour atteindre la 2e dans la sous-catégorie des infrastructures scientifiques. Pour ce qui est de l’efficacité du gouvernement, il a été déclassé du 28e au 34e rang à cause notamment du ressenti des entreprises qui s’est fortement détérioré. Enfin, il est en recul d’un rang concernant l’efficacité des entreprises, pour occuper la 27e place.