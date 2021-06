Séoul accueillera le championnat du monde de la Formule E l’an prochain

Photo : YONHAP News

Le « Seoul E-Prix 2022 » se déroulera les 13 et 14 août 2022 au stade de Jamsil, au sud de la capitale. Il s’agit d’une compétition de véhicules monoplaces électriques, dits « Formule E », organisée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).Selon le maire de Séoul, Oh Se-hoon, la municipalité vient de signer une convention de travail en la matière avec Formula E Korea et la KBS, le diffuseur officiel de l’événement. C’est la première fois que ce championnat aura lieu au pays du Matin clair.La plupart des grands constructeurs automobiles disposent d’une écurie de Formule E. C’est le cas de Mercedes-Benz, Porsche et BMW, entre autres. Le « championnat de Formule E FIA » a vu le jour en 2014. Sa première édition s’est tenue à Pékin. Depuis, les courses ont été organisées dans de grandes villes autour du monde comme New York, Londres et Paris, durant sept saisons.La compétition à Séoul se présente comme la finale de facto pour la saison 2021-2022.Parallèlement, la capitale a décidé d’organiser le « Seoul Festa 2022 », à savoir le festival du tourisme de Séoul destiné à attirer les visiteurs étrangers, du 10 au 14 août 2022, en connexion avec l’épreuve automobile. La municipalité prévoit de rendre plus attractif ce festival autour des éléments forts de la hallyu, la vague culturelle coréenne, comme la k-pop, la k-beauty et la k-food.Séoul compte d’ailleurs sur BTS, qui jouit d’un rayonnement mondial après avoir pris la tête du Billboard. En effet, le septuor joue le rôle d’ambassadeur à la fois du tourisme de la ville de Séoul et du championnat du monde de Formule E.