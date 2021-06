COVID-19 : le nombre de primo-vaccinés devrait frôler les 15 millions d’ici fin juin

Photo : YONHAP News

Alors qu’environ 14 230 000 personnes, soit 27,7 % de la population sud-coréenne, se sont fait injecter une première dose de vaccin anti-COVID jusqu’à présent, ce chiffre devrait frôler les 15 millions avant la fin du mois. 76,4 % des personnes du troisième âge ont reçu la première dose et près de la moitié des 75 ans et plus se sont fait inoculer la deuxième du Pfizer.Le produit de Moderna, le quatrième vaccin à être introduit en Corée du Sud, est arrivé hier dans des hôpitaux de classe supérieure. Un total de 54 000 doses seront injectées aux personnels médicaux de moins de 30 ans.Par ailleurs, 15 nouveaux vaccinodromes seront ouverts le mois prochain, portant leur nombre total à 282. Et un plan de vaccination sera élaboré pour les personnes isolées, telles que les personnes âgées ou souffrant d’un handicap.Dans ce contexte, plus de 500 nouveaux patients ont été affectés par la pandémie pour la troisième journée de suite, avec 507 cas supplémentaires signalés ces dernières 24 heures. Ainsi, la Corée du Sud dénombre désormais plus de 150 000 patients et 1 994 décès depuis l'éclatement de la crise sanitaire. Le taux de létalité est de 1,33 %.