Le gouvernement dévoile dix défis pour faire de la Corée du Sud un hub de vaccins

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté dix défis clés destinés à faire de la Corée du Sud un hub de vaccins à l’issue de la deuxième réunion, tenue hier, du groupe de travail interministériel chargé de cet objectif. Ces initiatives couvrent toute la chaîne de production et de distribution de l’industrie vaccinale et la coopération avec les Etats-Unis dans ce secteur.Plus concrètement, le ministère de la Santé et du Bien-être sera chargé de gérer des groupes d’experts sud-coréens et américains, de diriger la task force, de mettre en place un organe de consultation des entreprises et de soutenir l’installation des infrastructures concernées.L’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) élaborera différentes mesures visant à commercialiser des vaccins. Et l’Agence pour la prévention et le contrôle des maladies (KCDA) mènera la coopération dans la recherche et le développement (R&D) avec les USA.De leur côté, le ministère des Finances, celui de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie ainsi que celui des PME et des Startups fourniront des aides financières et fiscales afin de renforcer la capacité de production de vaccins au niveau local.Enfin, le ministère des Sciences et des TIC mettra en œuvre des projets destinés à développer des technologies sources et à mener des recherches fondamentales sur les virus.