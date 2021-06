La Commission nationale des droits de l’Homme recommande d’améliorer les conditions des étrangers en séjour humanitaire

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, la Commission nationale des droits de l’Homme a recommandé au gouvernement d’améliorer le traitement réservé aux étrangers en séjour humanitaire.Il s’agit des étrangers dont le séjour en Corée du Sud est autorisé par le ministre de la Justice pour des raisons humanitaires mais qui n’ont pas pu encore obtenir le statut de réfugié. Depuis 1994, un total de 2 370 individus se sont fait octroyer cette permission.Or, d’après un communiqué publié aujourd’hui par la commission, plus de 60 % de ceux résidant actuellement au pays du Matin clair avec ce statut y séjourne depuis plus de trois ans et leurs conditions ne leur permettent pas de regagner leur patrie.Cependant, d’après le document, leur titre de séjour doit être renouvelé tous les ans, ce qui complique l’abonnement aux services de télécommunications ou la souscription d’assurances. Par ailleurs, comme les conditions pour trouver un emploi sont strictes, ils éprouvent constamment des difficultés à gagner leur vie.Dans la foulée, la commission a recommandé au ministre de la Justice de leur garantir une durée plus stable de séjour et de simplifier le processus d’autorisation de leur embauche.