Korea Post trouve un terrain d’entente avec les syndicats de livreurs

Photo : KBS News

Deux jours après avoir trouvé un terrain d’entente avec les entreprises de logistique, les syndicats de livreurs ont fait de même avec Korea Post aujourd’hui, à l’issue d’une réunion des partenaires sociaux et du gouvernement.D’après le projet d’accord, le service postal d'Etat s’engage à affecter de la main-d’œuvre chargée des opérations de tri, et dès l’an prochain, les livreurs seront exemptés de ces travaux.Cependant, concernant les indemnités supplémentaires pour les opérations de tri, les deux parties ont décidé de vérifier les arguments de chacun ultérieurement. Jusqu’à présent, les syndicats affirmaient que les livreurs n’avaient pas été payés pour ces travaux alors que le patronat avançait le contraire.Le reste de l’accord est semblable à celui conclu, hier, entre les syndicats et les entreprises de logistique. Par exemple, le plafonnement des heures de travail hebdomadaire est fixé à 60 heures. Et s’il dépasse 64 heures en moyenne, le volume des colis et l’étendue de la zone de travail des livreurs concernés seront modifiés. Enfin, si leurs heures de travail journalier continuent de dépasser huit heures, leurs employeurs devront les inviter à un examen médical une fois par an.