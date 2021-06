COVID-19 : les règles de distanciation sociale assouplies dès le 1er juillet

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé le nouveau cadre de distanciation sociale à quatre niveaux, contre cinq actuellement. Ce système entrera en vigueur à partir du 1er juillet, avec un certain assouplissement des gestes barrières.Jusqu'à présent, les rassemblements de cinq personnes et plus étaient interdits sur tout le territoire. La jauge sera portée à six personnes du 1er au 14 juillet dans la capitale et ses environs, puis à huit à partir du 15 juillet. Dans le reste du pays, les sud-Coréens pourront se regrouper à huit dès le début du mois prochain. A noter que les membres de famille en lignée directe (parents et enfants) n'entrent pas dans le calcul.Le plafond du nombre de convives participant aux cérémonies du 1er anniversaire d'un enfant passera à 16 au niveau 2 de distanciation sociale.A partir du 1er juillet, les restaurants et cafés, les salles de karaoké ainsi que les commerces de divertissement resteront ouverts jusqu'à minuit, contre 22h actuellement. En revanche, ce relâchement des mesures sanitaires s’accompagnera d’un renforcement des sanctions.Dans la foulée, le ministère de l'Education a annoncé que toutes les classes seraient en présentiel à partir du semestre prochain pour les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, quand la distanciation sociale sera au niveau 1 ou 2. Au niveau 2, les collectivités locales pourront appliquer à leur gré la jauge de deux tiers pour les établissements d’enseignement secondaire et de trois quarts pour les trois dernières années du primaire.Dans ce contexte, l’exécutif envisage d'accélérer la vaccination anti-COVID durant les vacances d'été chez les enseignants et les personnels administratifs. Les étudiants de terminale tout comme les autres candidats au baccalauréat recevront le sérum contre le coronavirus au cours de cette période.Jusqu’à hier, le nombre de primo-vaccinés a dépassé la barre des 15 millions, soit 30 % de la population totale. Parmi eux, 4 040 000 personnes ont reçu deux doses de vaccin.La Corée du Sud a recensé 357 nouveaux cas de contamination en 24 heures, dont 40 importés. Par région, 127 ont été identifiés dans la capitale et 88 dans la province de Gyeonggi.