L’envoyé spécial américain pour la Corée du Nord en visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Le nouvel envoyé spécial américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, est arrivé samedi dernier à Séoul pour une visite de cinq jours. Il s’agit de son premier déplacement depuis sa nomination surprise lors du sommet sud-coréano-américain qui s'est tenu le mois dernier à Washington.Aujourd'hui, Kim s'entretiendra avec ses homologues sud-coréen et japonais sur la reprise du dialogue avec Pyongyang. Il sera question de l’orientation de la politique du royaume ermite envers les Etats-Unis, qu'a fait entrevoir le premier discours de son dirigeant adressé à l’administration Biden. En effet, Kim Jong-un a appelé son peuple à se préparer à la fois au dialogue et à la confrontation.Plus précisément, la réunion plénière du Parti des travailleurs s’est clôturée vendredi à l’issue de quatre jours de sessions. L’occasion pour Kim Jong-un de montrer sa ferme volonté de surmonter les difficultés que son pays traverse. Il a également réprimandé des cadres en public, probablement dans le but semble-t-il d’encourager son peuple. Le poste de Premier secrétaire du parti, qui équivaut au numéro deux du régime, n'a pas été désigné à cette occasion.Selon un expert, le rassemblement n’ayant pas été consacré aux reproches contre Séoul ou Washington, si Sung Kim s'y montre favorable, le dialogue avec Pyongyang devrait s'accélérer. En effet, Kim III a souligné jeudi dernier l’importance de la gestion stable des circonstances dans la péninsule coréenne.