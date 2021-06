Photo : YONHAP News

Le président de la République a adressé hier via les réseaux sociaux un message de vœux et de félicitations au secrétaire générale de l’Onu Antonio Guterres qui a été nommé vendredi pour un second mandat à la tête de l’institution.Pour Moon Jae-in, c'est une nouvelle d'autant plus réjouissante qu'il l'a rencontré la semaine dernière au sommet du G7, qui s'est tenu au Royaume-Uni.Dans le message, Moon s’est engagé à maintenir une coopération étroite avec Guterres, afin d’instaurer une paix permanente dans la péninsule coréenne et de répondre aux défis mondiaux, dont les maladies infectieuses et le changement climatique.