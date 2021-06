Un vétéran thaïlandais de la guerre de Corée retrouvé par son photographe 4 ans après

Photo : YONHAP News

Le photographe sud-coréen Rami Hyun parcourt le monde pour prendre des clichés des vétérans de la guerre de Corée dans leur uniforme militaire. Il leur offre leur portrait en estimant s’acquitter par ce geste des dettes de son pays à leur égard.Les soldats étrangers qui ont visité Séoul il y a quatre ans sur l’invitation du gouvernement sud-coréen ont également été photographiés. Pourtant, Hyun ne pouvait pas remettre la photo d’un certain Thaïlandais à son propriétaire, à défaut d’adresse de ce dernier.L’an dernier, le pays du Matin clair a transmis un million de masques aux anciens combattants vivant hors des frontières. Or, un Thaïlandais qui en a bénéficié a adressé une lettre de remerciement au gouvernement sud-coréen. Il y relate sa visite dans le pays en 2017 au cours de laquelle il a pu retrouver ses anciens compagnons d’armes, et remercie les sud-Coréens de se souvenir de lui. En voyant cette information, le photographe a reconnu l’ancien soldat à qui il n’a pas encore rendu sa photo.L’ambassade de Corée du Sud à Bangkok a confirmé qu’il s'agissait bien de la personne recherchée, et le cliché a finalement retrouvé son propriétaire quatre ans après. Le briscard de 94 ans, toujours en bonne santé, se rappelle clairement ce qu’il a vécu dans cette guerre fratricide qui a fait rage entre 1950 et 1953. Quelque 6 300 militaires thaïlandais y ont pris part, dont 1 200 ont été tués ou blessés.