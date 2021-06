Les exportations grimpent de 29,5 % sur les 3 premières semaines de juin

Photo : YONHAP News

Les exportations sur les 20 premiers jours de juin ont bondi de 29,5 % sur un an pour atteindre 32,4 milliards de dollars. Selon le Service des douanes de Corée (KCS), le nombre de jours travaillés pendant cette période est inférieur de 0,5 à l’an dernier. Ainsi, le montant journalier qui prend en compte ce facteur s’est chiffré à 2,09 milliard de dollars, soit une hausse de 33,7 % en glissement annuel.Plus précisément, les voitures, les produits pétroliers, les semi-conducteurs et les appareils de télécommunication sans fil ont connu un accroissement. Les navires et les périphériques informatiques ont par contre reculé. L’Union européenne, les Etats-Unis, le Vietnam et le Moyen-Orient étaient les principaux destinataires de produits « made in Korea ».En ce qui concerne les importations, elles se sont élevées à 32,1 milliards de dollars, en augmentation de 29,1 % par rapport à il y a un an. Le pétrole brut, les produits pétroliers, les voitures et les semi-conducteurs ont progressé, tandis que les appareils de télécommunication sans fil ont enregistré une baisse. Parmi les pays partenaires, la Corée du Sud a importé davantage du Moyen-Orient, d’Australie, des Etats-Unis et de Chine.