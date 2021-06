DAPA reconnaît les tentatives de cyberattaque contre DSME

Photo : YONHAP News

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a été la cible d'une tentative de cyberattaque fin 2020 et demandé à la police d'ouvrir une enquête.C'est ce qu'a confirmé, hier, l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA). En revanche, elle a coupé court à une hypothèse selon laquelle des pirates informatiques nord-coréens auraient chercher à dérober des informations relatives aux sous-marins à propulsion nucléaire du constructeur naval sud-coréen. Et d’ajouter que le réseau interne qui abrite les renseignements confidentiels n'est pas connecté au réseau externe de l'entreprise.DSME construit des sous-marins d'attaque conventionnels de classe Dosan Ahn Chang-ho et possède des informations liées au développement de sous-marins à propulsion nucléaire.