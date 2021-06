Jake Sullivan : Washington attend le signal de Pyongyang pour rétablir le dialogue

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche estime que Kim Jong-un a envoyé un signal intéressant en affirmant jeudi dernier que la Corée du Nord devait se préparer à la fois au dialogue et à la confrontation. C’est ce qu’il a déclaré, hier, dans une émission de la chaîne américaine ABC.Selon Jake Sullivan, Washington attend un signal clair de Pyongyang qui informe qu’il est prêt à s'asseoir à la table des négociations en vue de s’orienter vers une bonne direction. Il a ajouté que l’administration Biden s’engagerait dans la discussion par principe pour réaliser l’objectif ultime de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, et qu’elle attendait les mesures de suivi de la part du régime nord-coréen.A la question de savoir ce que les Etats-Unis attendent précisément, il a répondu une invitation du royaume ermite à s'asseoir ensemble et à commencer les négociations.Quant à savoir à quel moment le dialogue pourrait être renoué, l’officiel américain a affirmé que le temps donnerait sa réponse, tout en soulignant que rien ne pourrait remplacer la diplomatie pour avancer dans ce dossier.Les propos de Sullivan montrent que le pays de l'Oncle Sam fait un pas en avant afin de relancer le dialogue après que Kim III a adressé un message officiel en réponse à la nouvelle politique de Biden envers la Corée du Nord.