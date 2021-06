La Corée du Sud, 3e exportateur de cosmétiques l’an dernier

Photo : YONHAP News

Les produits de beauté « made in Korea » ont le vent en poupe. Leurs exportations ont affiché l’an dernier un excédent de 6,4 milliards de dollars. Après avoir enregistré un solde positif pour la première fois en 2012, elles ne cessent de prendre de l’ampleur.En effet, les cosmétiques représentent 14,3 % de l’ensemble du surplus commercial du pays du Matin clair. Le chiffre n’était que de 3,5 % en 2016.L’année dernière, les exportations du secteur se sont établies à 7,6 milliards de dollars, soit une progression de 16,1 % en glissement annuel. La Corée du Sud s’est ainsi classée au 3e rang mondial, derrière la France et les Etats-Unis. Elle a ainsi réussi à monter d’un cran en trois ans.Le montant des ventes à l’étranger de ces produits est plus élevé que celui de l'électroménager, des téléphones portables et des produits pharmaceutiques.Par conséquent, le nombre des pays partenaires s’est accru à 160, contre 137 en 2019. Parmi eux, la Chine a pesé 50,3 % des exportations de « k-beauty ». La Russie, le Kazakhstan, le Japon et le Royaume-Uni ont également augmenté leurs commandes.Situation sanitaire oblige. Les produits désinfectants ont vu leurs ventes bondir de 20,5 %. Sous l’impact du port de masque et des mesures de distanciation sociale, la production de cosmétiques pour la peau a, elle, reculé de 21,5 %, mais celle des produits de maquillage pour les yeux ont progressé de 0,3 %, un niveau similaire aux années précédentes.