Séoul, Washington et Tokyo s’entretiennent sur le nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

La réunion trilatérale entre Séoul, Washington et Tokyo consacrée au dossier nucléaire nord-coréen s’est tenue aujourd’hui dans la capitale sud-coréenne. Une première depuis la prise de pouvoir du président américain Joe Biden.A cette occasion, l’envoyé spécial américain pour la Corée du Nord a proposé à Pyongyang une rencontre n’importe où et n’importe quand, sans aucune condition, tout en soulignant à nouveau que la politique de le nouvelle administration américaine est ouverte à la diplomatie avec la Corée du Nord.A propos du fait que Kim Jong-un a déclaré préparer à la fois le dialogue et la confrontation, Sung Kim a espéré que cela signifie que le régime nord-coréen donnera bientôt une réponse positive à la reprise des négociations. Il a également confirmé son soutien au dialogue et à la coopération intercoréenne.Par ailleurs, le représentant américain a incité les pays membres des Nations unies, notamment ceux de leur Conseil de sécurité, à respecter les sanctions imposées à l’encontre du pays communiste pour répondre à la menace que celui-ci présente pour la communauté internationale.Son homologue sud-coréen, Noh Kyu-duk, a souhaité de son côté que les relations intercoréennes et nord-coréano-américaines soient de nouveaux structurées autour d’un cercle vertueux, en affirmant que Séoul contribuera au rétablissement du dialogue.Les interlocuteurs sont convenus de l’importance de la coordination entre les trois alliés et se sont engagés à poursuivre les discussions.