Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a battu son propre record avec « Butter » qui conserve sa première place dans le classement Billboard Hot 100 pour la quatrième semaine de suite.C’est la 9e fois que le boys band sud-coréen occupe le classement hebdomadaire des chansons les plus populaires aux Etats-Unis.Ce deuxième single en anglais du septuor, publié le 21 mai, est désormais devenu sa chanson qui occupe le plus longtemps le trône du Hot 100. C’est également un record absolu pour un artiste ou groupe asiatique.Pour rappel, « Dynamite » des Bangtan Boys a dominé ce prestigieux classement trois fois en tout en 2020. Leur premier single en anglais qui y a figuré pendant un total de 32 semaines est ainsi entré dans l'histoire en devenant la chanson d'un groupe de k-pop la plus longtemps présente dans le Billboard Hot 100.