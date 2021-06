Séoul et Tokyo tiennent une nouvelle réunion de travail sur les contentieux bilatéraux

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu hier, à Séoul, une première réunion de travail en quelque 80 jours à laquelle ont participé deux directeurs généraux concernés à leur ministère des Affaires étrangères.Cette fois encore, les dossiers qui préoccupent les deux voisins ont été au cœur des discussions. Il s’agit pour l’essentiel de contentieux mémoriels et territoriaux.Comme à l'accoutumée, chaque partie a fait part de sa position. Sur la question du dédommagement des victimes sud-coréennes de l’exploitation et de l’esclavage sexuel pendant la Seconde guerre mondiale, le sud-Coréen Lee Sang-ryol a aussi annoncé avoir écouté les avis des survivants et des organisations qui les défendent, avant d’appeler le gouvernement de Tokyo à faire preuve de sincérité pour la résoudre au plus vite.Dans le même temps, il a transmis les inquiétudes du pays du Matin clair à l’égard de la carte des JO de Tokyo sur laquelle les îlots Dokdo sont dessinés comme faisant partie de l’archipel, de la décision nippone de rejeter dans l’océan les eaux contaminées issues de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima et des sites industriels japonais inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.Le Japonais Takehiro Funakoshi a lui aussi fait état de la position de son gouvernement. Selon les médias nippons, le haut diplomate a alors demandé à Séoul de présenter le premier et rapidement des solutions ou de prendre des mesures pertinentes afin de régler les dossiers de la réparation du travail forcé et des femmes de réconfort.A l’issue des consultations, la diplomatie sud-coréenne a annoncé que les deux pays avaient affiché leur convergence sur le fait que le développement de leurs relations stables et orientées vers l’avenir est important pour la paix et la prospérité aussi bien en Asie du Nord-est que dans le monde.