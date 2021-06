Ned Price souhaite que Pyongyang réagisse favorablement à la proposition de rencontre inconditionnelle

Photo : YONHAP News

Le porte-parole du département d’Etat américain a déclaré souhaiter clairement que Pyongyang réagisse positivement à la proposition de Washington de se rencontrer « n’importe où, n’importe quand et sans conditions préalables ». Ned Price a fait ces remarques hier lors d’un briefing téléphonique. Il a ainsi répété les propos tenus par le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, quelques heures plus tôt à Séoul.Price en a profité pour affirmer une fois de plus que la politique nord-coréenne des Etats-Unis est ouverte à la diplomatie et que l’envoyé spécial a souligné hier l’importance de la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo pour la dénucléarisation complète de la péninsule.Interrogé sur la question de savoir si Sung Kim cumule les fonctions d’émissaire et d’ambassadeur en Indonésie, le porte-parole de la diplomatie américaine a répondu par l’affirmative, précisant alors qu’en cas de rencontres en face à face ou encore de diplomatie directe avec le pays communiste, il s’y engagerait profondément.