ALE Séoul-Santiago : 5e round de négociations pour l’amélioration de l’accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Chili lancent le cinquième volet de négociations pour l'amélioration de leur accord de libre-échange (ALE) signé en avril 2004. Il débute aujourd’hui pour trois jours par visioconférence.Représentée par Lee Kyung-sik, le négociateur des accords de libre-échange au ministère de l'Industrie, la délégation de Séoul est composée d’une quarantaine d’officiels issus de 16 ministères dont ceux de l'Economie, de l'Agriculture et du Travail. De son côté, la délégation de Santiago est dirigée par Felipe Lopeandia, représentant du ministère des Affaires étrangères.Le Chili, qui est le premier pays avec qui la Corée du Sud a conclu un tel pacte commercial, a permis aux entreprises sud-coréennes d’accéder facilement aux marchés d’Amérique centrale et du Sud.Après avoir organisé le premier round de négociations visant à élargir davantage leurs échanges commerciaux en novembre 2018, les deux pays se sont retrouvés à trois reprises à la table des négociations.Au cours de cette nouvelle édition virtuelle, Séoul et Santiago vont se pencher sur un éventail de questions dans neuf domaines, dont les marchandises, la propriété intellectuelle, la facilitation des échanges, la lutte contre la corruption, le travail et l'environnement. En particulier, la création d’un sous-comité de l’ « économique numérique » et les règles concernées s’invitent aussi dans leurs discussions.