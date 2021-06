COVID-19 : de nouvelles mesures de lutte contre les variants sont à l’étude

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 395 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, soit 38 cas de plus que la veille. Un peu plus de 66 % des 351 infections d’origine locale l’ont été à Séoul et dans sa couronne.Côté vaccination : 29,3 % de la population a reçu au moins une première dose, 8,1 % les deux injections.Selon les autorités sanitaires, le nombre de contaminations supplémentaires a reculé pour la deuxième semaine consécutive, de 9 % et 15 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Pourtant, les variants du virus se propagent rapidement. Le relâchement n’est donc pas encore de mise. Les mesures de lutte contre ces souches mutantes adaptées au nouveau schéma de distanciation sociale annoncé dimanche sont à l’étude.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, aujourd’hui, le ministre de la Santé s’est cependant voulu rassurant. Effectivement, Kwon Deok-cheol a affirmé que l’impact des variants sur les opérations de lutte contre l’épidémie était encore limité. Et d’ajouter que Séoul scrutera de très près l’évolution de la situation à l’étranger.Pendant ce temps, chaque collectivité locale sera désormais autorisée à pratiquer elle aussi des tests de dépistage des variants. Et les voyageurs arrivant des pays les plus touchés par les mutants seront placés en isolement dans des centres d’accueil.