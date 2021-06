Les frais de maternité pris en charge par l'Etat atteindront 1 million de wons dès 2021

Photo : YONHAP News

A partir de l’année prochaine, les femmes enceintes pourront recevoir une aide gouvernementale supplémentaire de 400 000 wons pour leur dépense médicale.Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui l’adoption de la révision de la loi en ce sens en conseil des ministres tôt ce matin.Selon le nouveau texte, les frais liés à la grossesse et à l'accouchement pris en charge par l’Etat, qui s’élèvent actuellement à 600 000 wons pour une naissance, vont augmenter à 1 million de wons, soit 742 euros.Pour une naissance multiple, le montant passera de 1 million à 1,4 million de wons, un peu plus de 1 000 euros. Ce changement entrera en vigueur le 1er janvier 2022.En parallèle, la durée de validité des indemnités de maternité s’allongera également pour deux ans, contre un an aujourd'hui. De plus, ces fonds couvriront tous les frais médicaux et pharmaceutiques, alors que jusqu’ici seuls les frais en lien avec la grossesse et l’accouchement ont été concernés.