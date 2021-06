Les prix à la production progressent pour le 7e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Les prix à la production ont grimpé pour le septième mois de suite, et ce sous l’effet de la hausse des cours des matières premières importées, dont le pétrole brut, et des produits industriels.D’après la Banque de Corée (BOK), en mai, l'indice IPP, qui mesure le coût des marchandises sorties d'usine, a progressé de 0,4 % en un mois pour atteindre 108,5, un chiffre encore provisoire. Cette hausse se poursuit sans répit depuis novembre dernier.Concrètement, les prix du charbon et des produits pétroliers ont augmenté de 4,4 % en glissement mensuel, ceux des produits métalliques de première transformation de 1,6 % et les cours des produits chimiques de 0,6 %.En revanche, les prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont accusé une baisse de 1,2 %.Le directeur du service des statistiques des prix de la banque centrale prévoit que la tendance haussière de l’IPP se poursuivra encore en juin.