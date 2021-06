Pour Moon, sa tournée européenne a permis de confirmer le meilleur statut de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu aujourd’hui son premier conseil des ministres après une tournée européenne qui l’a conduit au Royaume-Uni, en Autriche et en Espagne. Ces déplacements se sont donc invités à l’ordre du jour. Moon Jae-in a alors annoncé qu’ils lui avaient permis de constater une fois de plus l’amélioration de la place et de l’image de la Corée du Sud.Pour lui, celle-ci est devenue la seule nation à avoir rejoint le club des pays industrialisés parmi les nouveaux Etats devenus indépendants après la Seconde guerre mondiale, grâce à l’union et aux efforts de toute sa population. Et les dirigeants des principaux pays avancés ont unanimement salué les résultats obtenus par Séoul, non seulement dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le changement climatique, mais aussi dans l’économie.Le locataire de la Cheongwadae a d’emblée affirmé que son pays jouerait dorénavant un rôle clé dans les discussions et le règlement des défis internationaux, conjointement avec les autres Etats industrialisés. Il a précisé que la Corée du Sud faisait preuve de compétences hors du commun aussi bien dans l’industrie manufacturière que dans celles de demain comme les batteries et les véhicules à hydrogène, les technologies de l’information, les arts et la culture, sans oublier la lutte contre le réchauffement climatique. Et d’ajouter que bon nombre de pays souhaitent devenir partenaires avec les entreprises sud-coréennes dans divers domaines.Le président Moon a toutefois déploré qu’il reste encore beaucoup de défauts et de problèmes à résoudre et que le pays demeure en dessous du niveau mondial dans certains secteurs. Du coup, il a demandé aux ministères concernés d’élaborer des mesures nécessaires pour y trouver des remèdes.