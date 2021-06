Kim Yo-jong : Washington se trompe sur l'interprétation du dernier signal envoyé par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, vient de qualifier d’« attente erronée » l’attitude de la Maison blanche qui a qualifié le premier message de Kim Jong-un en direction de l’administration Biden de « signal intéressant ».C’est ce qu’a affirmé l'adjoint du secrétaire général du Parti des travailleurs dans un communiqué publié aujourd'hui par l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA).Selon elle, les Etats-Unis chercheraient à se consoler en interprétant le message de Pyongyang en leur faveur. Pourtant, ils risqueront de subir de gros déboires à cause d’une telle mauvaise attente.Pour rappel, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, a estimé lors d’une interview avec ABC News, dimanche dernier, que Kim Jong-un avait envoyé un signal intéressant et que Washington attendrait de voir si ce commentaire est suivi d'un signal manifeste pour la reprise du dialogue bilatéral.En effet, Kim III a déclaré lors d'une réunion du parti au pouvoir la semaine dernière que le régime devait se préparer à la fois au dialogue et à la confrontation avec les Etats-Unis.