Adoption de la proposition de loi sur les jours fériés en sous-commission

Photo : YONHAP News

Un pas de plus vers le remplacement de davantage de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Une nouvelle proposition de loi en ce sens a été adoptée aujourd’hui en sous-commission concernée.Si le texte est définitivement voté en séance plénière de la session en cours du Parlement, quatre jours seront concernés avant la fin de l’année. Il s’agit notamment de la Fête de la libération, le 15 août, et du jour du hangeul, l’alphabet coréen, le 9 octobre.Problème : la proposition a été passée en sous-commission en présence seulement des députés du Minjoo, la formation au pouvoir, et elle ne sera pas appliquée aux microentreprises qui comptent moins de cinq salariés.Les élus du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, y étaient absents, revendiquant que les 3 600 000 employés de ces petites entreprises puissent eux aussi en bénéficier. Dans la foulée, ils ont demandé de désigner les quatre jours en question comme des jours fériés temporaires par un décret présidentiel afin d’avoir suffisamment de temps pour procéder à un examen général et complet de la nouvelle législation. Même son de cloche du côté de l’exécutif.Mais c'est hors de question pour la formation présidentielle. Le temps presse pour voter le texte en juin.