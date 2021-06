Nucléaire nord-coréen : Séoul et Washington étudient la fin de leur groupe de travail

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus d’étudier la fin des activités de leur groupe de travail lors des concertations de leurs négociateurs nucléaires. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires étrangères.A ce propos, les responsables de travail de cette task force se sont rencontrés aujourd’hui. Les deux parties semblent alors avoir affiché leur entente sur la mise en place d’une entité consultative qui pourra la remplacer et qui coordonnera une plus large politique vis-à-vis de la Corée du Nord. Le groupe existant s’était concentré plutôt sur les sanctions contre le pays communiste.Pour rappel, le groupe de travail Séoul-Washington a été lancé en novembre 2018, avec pour mission d’échanger sur la coopération intercoréenne et les mesures punitives imposées à Pyongyang. Il a prouvé son efficacité, puisque les discussions en la matière ont pu être menées sans passer par les institutions concernées américaines comme le département d’Etat, le Trésor ou le Congrès. Cela dit, il lui a été reproché d’être trop sévère pour accorder des dérogations des sanctions onusiennes ou américaines aux projets de coopération Séoul-Pyongyang. Le régime de Kim Jong-un l’a lui aussi dénoncé.Par ailleurs, en voyage à Séoul, le négociateur nucléaire américain Sung Kim, qui est donc le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, a été reçu aujourd’hui par le ministre de la Réunification Lee In-young. A cette occasion, celui-ci a souligné que c’était un moment déterminant pour transformer le contexte actuel en celui de dialogue avec le royaume ermite. Le haut diplomate américain, lui, a souhaité une nouvelle fois une réponse positive de celui-ci à l’offre de dialogue de Washington.