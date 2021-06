Deux députées expulsées du Minjoo pour transactions immobilières douteuses

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, a décidé aujourd’hui, en assemblée générale de ses députés, d’expulser deux des 12 élus épinglés par la Commission de lutte anti-corruption et de défense des droits civiques (ACRC) pour transactions immobilières douteuses entreprises par eux-mêmes ou par des membres de leur famille.Il s’agit de Yoon Mi-hyang et de Yang Yi Won-young, toutes deux élues à la proportionnelle. C’est une mesure qui leur permet de garder leur poste de parlementaire, désormais indépendante, et de retourner dans leur parti si les soupçons pesant contre elles s’avèrent infondés. Sachez que les députés élus à la représentation proportionnelle doivent l’abandonner, s’ils quittent leur parti de leur propre gré.Jusqu’à présent, cinq autres des 12 députés incriminés ont annoncé qu’ils quitteraient la formation, bien évidemment à la demande de sa direction. Les autres refusent de le faire.