De fortes précipitations accompagnées d'orages continuent de se déverser aux quatre coins du pays, notamment dans la province de Chungcheong du Nord et les régions du sud où on attend entre 20 et 30 mm de pluie par heure dans la soirée.Les températures sont en baisse de un à sept degrés par rapport à hier. A 15h, il faisait 19°C à Gangreung, 24°C à Busan, 25°C à Séoul et 27°C à Jeonju.