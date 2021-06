Ned Price : Washington attend toujours une réponse positive de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réagir au communiqué de Kim Yo-jong. Hier, la sœur du dirigeant nord-coréen a coupé court à toute perspective de reprise du dialogue entre les deux pays.Cela dit, le département d’Etat américain a réaffirmé qu’il n’y avait pas de changement dans son approche diplomatique en vue de résoudre le dossier nucléaire du pays communiste. Ces propos ont été tenus par son porte-parole. Ned Price a ajouté attendre toujours une nouvelle réaction, cette fois favorable, de la part du régime de Kim Jong-un.Interrogé sur la possibilité de communication directe avec Pyongyang, il a répondu que son pays « souhaitait toujours une réponse positive de la RPDC », le nom officiel de la Corée du Nord, mais qu’il « devrait attendre pour voir si ces commentaires sont suivis de communications plus directes vers un progrès potentiel ».Le porte-parole de la diplomatie américaine a alors souligné une fois de plus que la politique nord-coréenne de l’administration Biden consistait à résoudre les problèmes, et à adopter une approche pragmatique dans son engagement diplomatique visant à dénucléariser la péninsule, et non pas à faire preuve d’hostilité.Dans ce contexte, Brian Nelson, proposé pour le poste de secrétaire adjoint au Trésor américain, a plaidé pour le « secondary boycott », ou « boycott indirect », en vertu duquel les institutions et les entreprises accusées de contourner les mesures punitives contre la Corée du Nord sont elles aussi sanctionnées. Il a fait ces remarques lors d’une audition de confirmation organisée par le Sénat.