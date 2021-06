La Corée du Sud versera 2 millions de dollars supplémentaires à la BERD

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen accordera une enveloppe supplémentaire de 2 millions de dollars à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).Selon le ministère de l'Economie et des Finances, le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a signé un accord en la matière à la suite de la rencontre en visioconférence avec la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso.La Corée du Sud versera respectivement 1 million de dollars au fonds coréen d'assistance technique et de coopération et à celui de la transformation du régime pour soutenir la transition vers l'économie de marché des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale.Dans la foulée, Séoul a décidé de débloquer 2 millions d’euros au fonds destiné à venir en aide aux PMEs et aux startups.A cette occasion, Hong a plaidé pour une plus large coopération entre la Corée du Sud et la BERD. Et il a ainsi appelé à favoriser la participation des entreprises locales aux nouveaux projets conjoints.Cet échange virtuel a eu lieu dans le but de discuter des enjeux principaux de la 30e assemblée annuelle de l’organisation internationale, prévue le 1er juillet prochain.