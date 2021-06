Baisse de la natalité la plus faible depuis 5 ans en avril

Photo : Getty Images Bank

Le nombre de naissances recule chaque mois depuis décembre 2015, mais en avril dernier, sa baisse a été la moins importante en cinq ans. C’est ce qu’on peut constater dans les dernières données démographiques communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Concrètement, au mois d’avril, 22 820 bébés ont vu le jour. Il s’agit d’une diminution de 2,2 % par rapport à un an plus tôt. Une régression pourtant la plus faible pour un quatrième mois de l’année depuis cinq ans.Le nombre de décès, toutes causes confondues, a augmenté de 1,7 % en glissement annuel pour totaliser 25 087 morts. Par conséquent, la décroissance démographique due au solde naturel, à savoir la différence entre les naissances et les décès, se poursuit pour le 18e mois consécutif.Egalement en avril 2021, 15 861 mariages ont été célébrés et 9 038 divorces enregistrés : +1,2 % et -2,4 % respectivement sur un an.