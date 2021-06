Guerre de Corée : cérémonie commémorative pour les soldats de l’Onu morts au combat

Photo : YONHAP News

Le 71e anniversaire de l’éclatement de la guerre de Corée tombe dans deux jours. A cette occasion, une cérémonie de commémoration des soldats de l'Onu tombés lors du conflit fratricide se déroulera demain matin au cimetière du mémorial des Nations unies à Busan dans le sud-est de la péninsule. Elle réunira quelque 500 personnes, dont les hauts officiels de la ville portuaire et le commandant des forces navales américaines Michael Donnelly.Organisé par la Fédération de la liberté de Corée et sponsorisé par la municipalité de Busan, cet événement qui se tient chaque année depuis 1998 a pour objectif de rendre hommage aux vétérans onusiens qui se sont sacrifiés pour la paix mondiale et la défense de la liberté. Cette année, la manifestation sera composée de discours commémoratifs, d’un dépôt de gerbe et d’une prestation musicale pour consoler les âmes, entre autres.Dans le sillage du COVID-19, la cérémonie se tiendra dans le respect des mesures de prévention avec un nombre limité de participants.