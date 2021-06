Les « smart city » sud-coréennes vont s’exporter dans 11 pays

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports vient de sélectionner 11 projets de collaboration internationale pour le réseau K-city à travers un concours. Chaque projet concerne un pays différent. Une initiative organisée dans le but de trouver des projets de coopération intergouvernementale dans le secteur de la ville intelligente et d’épauler la pénétration sur le marché étranger des entreprises sud-coréennes.Les projets se divisent en trois parties. Tout d’abord, l’établissement d'un plan de développement urbain intelligent. Les sociétés du pays du Matin clair soutiendront dans ce cadre la zone économique franche de Clark, aux Philippines, et le complexe pilote de résidence des fonctionnaires de la nouvelle capitale indonésienne, entre autres.Ensuite, le volet « smart solutions » consiste à proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes urbains liés au transport et à l’environnement. Ils viendront en aide à Hai Phong au Vietnam pour le système de gestion du trafic, ainsi qu’à Santa Cruz, en Bolivie, pour la transformation des déchets en énergie.Enfin, dans le cadre des projets de démonstration des « smart solutions » hors des frontrières, la plateforme intégrée de Samsung SDS pour la ville intelligente sera notamment déployée dans la ville de Gaziantep, en Turquie.Le ministère fixera le budget pour chaque projet avant fin juin avant de sélectionner les acteurs qui s'en chargeront au cours du mois prochain.