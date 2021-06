Remplacement des jours fériés : le Minjoo continue de faire cavalier seul

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le Minjoo, le parti au pouvoir, a enfoncé un clou de plus en adoptant tout seul la proposition de loi sur les jours fériés, aujourd’hui, en commission. Un texte qui vise le remplacement des jours fériés qui coïncident avec un samedi, un dimanche ou encore un autre jour habituel d’inactivité.Pour cela, la commission permanente compétente, celle de l’intérieur et de la sécurité publique, s’est réunie. Ses députés membres du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, n’ont pas pris part au vote. Ils ont alors dénoncé un manque d’équité dans la législation, qui ne sera pas appliquée aux minientreprises de moins de cinq employés.Si la loi en question est définitivement votée, elle entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Mais à titre exceptionnel, les jours de remplacement seront fixés aussi pour les quatre jours concernés du second semestre de cette année : la fête de la libération, le 15 août, celle de la fondation légendaire de la Corée, le 3 octobre, le jour de l’alphabet coréen, le 9 octobre, et Noël.