« Aides coronavirus » : le gouvernement et le Minjoo semblent prêts à s’entendre

Photo : KBS News

Le projet fait son chemin pour accorder de nouvelles aides à la population en réponse à la crise sanitaire du COVID-19. Il s’agit du cinquième soutien financier de ce type.Une certaine cacophonie règne cependant entre le Minjoo, le parti présidentiel et l’exécutif. Le premier réclame un versement universel, alors que le second plaide pour un versement ciblé, comme à l’accoutumée. Pour le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki, afin de maximiser son effet, il vaut mieux débloquer une grosse enveloppe pour les classes les plus durement touchées par l’épidémie, plutôt que d’octroyer une enveloppe bien maigre à tous les citoyens.Pour le prochain versement, l’exécutif propose donc d’exclure les 30 % plus hauts revenus et d’accorder, pour les autres, 400 000 wons, soit près de 300 euros, à chaque ménage d’une seule personne, et un million de wons au maximum, ou 735 euros, aux foyers de quatre membres et plus.Pour consoler les plus aisés, un système de « cashback » est prévu pour tous les achats. Il s’agit de rembourser en espèces une partie des dépenses par carte bancaire. Si au troisième trimestre, un consommateur dépense plus qu’entre avril et juin, il pourra récupérer a posteriori 10 % de la différence. Le plafond du remboursement sera fixé à entre 300 et 500 000 wons. Mais pour le moment, rien n’est encore déterminé.A ce propos, le premier secrétaire de la Cheongwadae à l’économie, Lee Ho-seung, a annoncé qu’un compromis entre les deux parties allait bientôt être dévoilé.A noter aussi qu’un deuxième additif au budget de l’année devra être adopté pour ces nouvelles aides. Le projet gouvernemental en ce sens prévoit aussi des dépenses pour l’achat de vaccins contre le coronavirus et la création d’emplois. Son montant est estimé à quelque 35 000 milliards de wons (26 milliards d’euros).