Les investissements financiers de la Corée du Sud aux Etats-Unis à leur plus haut niveau

Photo : Getty Images Bank

C’est l'une des conséquences des investissements des particuliers dans la Bourse américaine. L’an dernier, les investissements financiers de la Corée du Sud aux Etats-Unis ont enregistré une hausse record.D’après la Banque de Corée (BOK), fin 2020, le montant des actifs financiers à l’étranger des sud-Coréens a totalisé 1 520 milliards de dollars, soit une progression de quelque 207 milliards de dollars en un an. Des chiffres historiquement élevés, aussi bien la somme que l’ampleur de sa croissance.Géographiquement, les résidents sud-coréens ont placé la plus grosse somme de capitaux aux Etats-Unis, avec 534 milliards de dollars, soit 35 % de l’ensemble, et 115 milliards de dollars de plus par rapport à un an plus tôt. Viennent ensuite l’Union européenne et les pays d’Asie du Sud-est.Si l’on regarde de plus près les types d’investissements aux USA, ceux en bourse occupent la première place du podium, devant les investissements directs.En ce qui concerne les placements dans le Vieux continent, ils ont grimpé sous l’effet notamment de l’envolée de l’euro face au billet vert.