Pyongyang continue de bouder l’offre de dialogue de Washington

Photo : KBS News

En Corée du Nord, après Kim Yo-jong, la jeune sœur du dirigeant suprême, c’est au tour de son ministre des Affaires étrangères d’écarter toute perspective de reprise du dialogue avec les Etats-Unis.Dans un communiqué relayé hier par l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA), Ri Son-gwon a effectivement déclaré que « nous n’envisageons aucun contact insignifiant et faisant perdre notre temps précieux avec Washington, ni la possibilité d’un tel contact ».Le chef de la diplomatie nord-coréenne a ensuite salué la publication, la veille par Kim, d’un message rejetant toute éventualité de nouveaux pourparlers avec les USA.Cela dit, l’administration Biden maintient sa position initiale. De fait, le département d’Etat américain redit attendre une réponse positive de Pyongyang. Interrogé sur la déclaration du ministre nord-coréen par une chaîne d’information sud-coréenne, son porte-parole a répondu que son pays était toujours ouvert à la diplomatie et souhaitait aussi voir le régime communiste réagir favorablement à son offre de dialogue.Ces propos sont interprétés comme une intention de chercher, d’une part, à renouer les négociations avec le Nord sans pour autant promettre à celui-ci une carotte, et de gérer, d'autre part, la situation dans la péninsule de manière stable. De l’avis des observateurs, le royaume ermite continue à bouder la proposition de Washington afin de pousser celui-ci à prendre des mesures incitatives sincères, avant l’éventuelle reprise des pourparlers.Du côté de Séoul, le ministère de la Réunification s'est gardé de commenter la déclaration de Ri, se contentant de souligner à nouveau la nécessité du dialogue et de la coopération pour une gestion pacifique et stable des circonstances dans la péninsule.