Dokdo : Séoul proteste vivement contre l’expression « litiges territoriaux » utilisée par l’armée nippone

Photo : YONHAP News

Alors que les Forces d’autodéfense du Japon ont affiché, vendredi dernier sur Facebook, une vidéo dans laquelle elles utilisent l’expression « litiges territoriaux » au sujet de Dokdo, la Corée du Sud a annoncé avoir protesté auprès de Tokyo sur ce sujet à travers des canaux diplomatiques.Un responsable du ministère des Affaires étrangères en a fait part, hier, en déclarant de nouveau que ces îlots situés en mer de l’Est faisaient bel et bien partie du territoire sud-coréen au regard de l’Histoire, de la géographie et du droit international. Et d’ajouter que Séoul envisage de continuer à réagir fermement à la prétention infondée du gouvernement nippon sur la souveraineté de Dokdo.Dans le clip incriminé réalisé en anglais et en français, l’état-major interarmées (JSO) de l’Archipel fait mention, sur une carte montrant les îlots controversés, de « disputes territoriales sur l’île de Takeshima », la dénomination japonaise de Dokdo. Il a ainsi haussé d’un cran le niveau de provocation par rapport au 7 juin, lorsqu’il avait utilisé le terme « problème territorial » dans une vidéo du même contenu, également postée sur Facebook.