COVID-19 : le variant Delta inquiète en Corée du Sud

Photo : KBS News

En propagation rapide dans de nombreux pays, le variant indien du COVID-19, baptisé « Delta », inquiète aussi en Corée du Sud, d’autant qu’il est connu comme étant 1,6 fois plus contagieux que la souche britannique, dite « Alpha ».Les autorités sanitaires n’excluent pas la possibilité que la nouvelle mutation indienne soit désormais dominante dans le pays du Matin clair aussi. Du coup, elles se sont déjà mises à travailler pour plancher sur des mesures de lutte.A en croire les autorités sud-coréennes et les médias étrangers, jusqu’à présent, le variant Delta a été détecté dans pas moins de 80 pays. Il est responsable de 90 % des nouveaux cas confirmés au Royaume-Uni et de plus de 60 % à Lisbonne, la capitale du Portugal. Et aux Etats-Unis, il représente près de 20 % des infections, et celles-ci doublent toutes les deux semaines.En Corée du Sud, la souche britannique Alpha représente 84,8 % et le Delta 8,5 % des contaminations liées aux variants. Mais la situation peut s’inverser, compte tenu de la fulgurante progression du second. Les cas du Delta ont été détectés pour la première fois à la mi-avril. Neuf voyageurs arrivant d’Inde ont alors été testés positifs au virus. En deux mois, leur nombre cumulé est monté à 190. Et 66 autres cas sont eux aussi reconnus par lien épidémiologique.Des experts prévoient que le Delta pourrait bien s’imposer comme le variant dominant sur le territoire sud-coréen aussi. Le gouvernement croit, quant à lui, que la vaccination pourra endiguer, dans une certaine mesure, la propagation des mutants, dont le Delta. Il renouvelle donc son appel à la population pour recevoir un vaccin anti-COVID.