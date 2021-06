Echange téléphonique entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et chinois

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et son homologue chinois Liu Xiaoming se sont entretenus hier par téléphone. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Les deux hommes ont alors échangé sur la situation dans la péninsule ainsi que sur les moyens de coopération pour faire avancer le processus de dénucléarisation et de paix.Le sud-Coréen en a profité pour exhorter Pékin à jouer un rôle afin d’amener son allié nord-coréen à revenir à la table du dialogue. Son interlocuteur a en retour salué les efforts de Séoul pour faire progresser le processus et réaffirmé la volonté de son pays de s’y aligner via un rôle constructif.Les deux parties sont aussi convenues de poursuivre leurs concertations bilatérales en la matière, que ce soit par téléphone ou en personne. Et Noh a invité Liu à se rendre en Corée du Sud.