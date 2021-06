Présidentielle 2022 : Choo Mi-ae présente sa candidature

Photo : YONHAP News

L’ancienne ministre de la Justice, Choo Mi-ae, a déclaré, hier, sa candidature à la primaire du Minjoo pour l’élection présidentielle de 2022.Egalement ex-patronne du parti au pouvoir ente 2016 et 2018, Choo a notamment promis une « réforme radicale » visant à lutter contre « l’injustice et l’inégalité systématisées », trop favorables, selon elle, aux classes privilégiées. Elle a également manifesté sa volonté de poursuivre les efforts du gouvernement de Moon Jae-in pour améliorer les relations avec la Corée du Nord. Enfin, elle s’est engagée à entamer une « révolution » de l’éducation nationale afin de former les élites du 21e siècle.Choo est devenue ainsi la sixième prétendante officielle du parti gouvernemental à la prochaine présidentielle de mars, après le député Park Yong-jin, le gouverneur de la province de Chungcheong du Sud, Yang Seung-jo, le député Lee Kwang-jae, le gouverneur de la province de Gangwon, Choi Moon-soon, et l’ex-Premier ministre Chung Sye-kyun.Le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, et le prédécesseur de Chung Sye-kyun à la tête du gouvernement, Lee Nak-yon, deux personnages considérés comme candidats favoris du camp progressiste, n’ont pas encore effectué les démarches officielles.