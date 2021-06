USITC : les pneus sud-coréens importés menacent l’industrie américaine

Photo : Getty Images Bank

C’est une conclusion définitive. La Commission américaine du Commerce international (USITC) a jugé que les pneumatiques pour véhicules de tourisme et camions légers fabriqués par quatre pays d’Asie et vendus à perte aux Etats-Unis menaçaient la filière locale. Ces quatre nations sont la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam.Aux Etats-Unis, des sanctions pour dumping ont été prises après que le département du Commerce et l’USITC ont chacun rendu leur ultime décision.Précédemment, le ministère du Commerce avait achevé son enquête en mai et annoncé avoir calculé les droits anti-dumping à entre 14,72 et 27,05 % sur les importations de pneus en provenance du pays du Matin clair.L’enquête avait été lancée à la suite d’une plainte déposée en 2020 par le syndicat nord-américain des sidérurgistes auprès du département du Commerce et de l’USITC.Le syndicat a alors mis en avant le fait que les pneus importés des quatre pays étaient vendus à un prix inférieur à celui fixé par les autorités concernées.