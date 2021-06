Séoul et Paris conviennent d’élargir leurs projets de coopération dans les domaines clés

Photo : Getty Images Bank

En voyage à Paris pour déposer la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030, la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur Yoo Myung-hee a été reçue hier par son homologue français Franck Riester.A cette occasion, les deux pays se sont mis d’accord pour élargir leurs projets de coopération dans les domaines tels que l'hydrogène, les semi-conducteurs ou les matériaux, en vue d’assurer la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.Dans le même temps, ils sont convenus de travailler en étroite collaboration pour organiser avec succès la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prévue en novembre.Le pays du Matin clair et l’Hexagone ont également affiché leur entente sur la coopération numérique, plus particulièrement en matière de 5G, la 5e génération de réseau mobile, de cloud computing et d'intelligence artificielle (IA). Ils vont ainsi faire front commun face à la transition numérique dans un environnement commercial en évolution rapide, sans oublier les échanges entre les entreprises de ces filières.La ministre sud-coréenne s’est aussi entretenue avec le nouveau patron de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann. Au cœur des discussions : l'économie post-COVID, la taxe sur le numérique ou encore le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.Yoo a alors évoqué le fait que cette année marque le 25e anniversaire de l’adhésion de Séoul à l’institution, et que les recommandations politiques de celle-ci ont considérablement contribué au développement de différents systèmes de son pays.