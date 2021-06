Time : Moon Jae-in manifeste sa volonté de relancer le dialogue avec Pyongyang via la « diplomatie du vaccin »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a manifesté sa détermination à déployer tous ses efforts pour la paix dans la péninsule coréenne jusqu’au dernier jour de son mandat.Dans une interview avec Time, publiée aujourd’hui en ligne, Moon Jae-in a notamment souligné qu’un dialogue et une communication continus permettraient d’établir une confiance mutuelle avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qu’il qualifie de « très honnête, passionné et bien informé de ce qui se passe dans le monde». Et d’ajouter que la « diplomatie du vaccin » pourrait faire revenir le pays communiste à la table des négociations.Le magazine américain a également dévoilé la photo de couverture de son numéro de juillet portant l’image du chef de l’Etat sud-coréen, intitulée « la dernière proposition ». Dans l’article concerné, titré « le président Moon entame sa dernière tentative visant à soigner sa patrie », il analyse la perspective du « processus de paix dans la péninsule », la politique nord-coréenne de ce dernier.Le texte présente, dans le détail, l’évolution fructueuse des relations intercoréennes depuis l’arrivée au pouvoir de Moon, comme le montre les tensions du début, ses trois sommets avec Kim Jong-un en 2018 et l’impasse dans lequel les deux Corées se retrouvent depuis la déconvenue du 2e sommet Trump-Kim tenu en février 2019 à Hanoï au Vietnam.Time a néanmoins estimé que le locataire de la Cheongwadae manquait surtout de temps, même s’il cherche à relancer le processus de paix à travers, entre autres, son sommet avec le président américain Joe Biden tenu le mois dernier à Washington.