Objection de conscience : la Cour suprême reconnaît le premier refus basé sur la foi en la non-violence

Photo : YONHAP News

Un certain Chung a reçu, en octobre 2017, l’avis de l'Administration de la main-d'œuvre militaire ordonnant son enrôlement dans l’armée. S'y étant soustrait, il a été poursuivi pour violation de la loi relative au service militaire, obligatoire en Corée du Sud.Au cours de son procès, le parvenu a expliqué y avoir objecté en tant que minorité sexuelle et conformément à l’esprit chrétien préconisant la paix, avant d’affirmer qu’il s’agit bel et bien d’un cas d’exemption prévu par la législation.En effet, il a été prouvé que le jeune homme avait participé, par le passé, à plusieurs rassemblements dénonçant les guerres et la violence.Les jugements des tribunaux inférieurs étaient opposés. En première instance, Chung a été tout d'abord condamné à un an et demi de prison ferme. Mais la cour d’appel l’a acquitté en reconnaissant le motif sincère de son refus d’intégrer l’armée. Ce résultat a été, en grande partie, influencé par le verdict rendu par la Cour suprême en 2018 donnant gain de cause aux objecteurs de conscience suivant leur foi religieuse.Enfin, la plus haute instance juridique a fait de même pour Chung, en estimant que le jugement en deuxième instance était correct si son objection était véritablement basée sur sa conscience.C’est la première fois que l’acquittement d'un objecteur de conscience est confirmé par la Cour suprême, non en raison de la doctrine d’un ordre religieux particulier, mais de la foi individuelle en la non-violence et de la foi chrétienne en général.Avant cela, la Cour suprême avait confirmé l’acquittement d’un individu poursuivi pour son refus de participer aux entraînements des réservistes conformément à sa foi individuelle.