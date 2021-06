« KBS Korea » disponible en mer dès le 1er juillet

Photo : KBS News

A partir du 1er juillet, la chaîne « KBS Korea » sera disponible en temps réel, en mer, 24h sur 24 et 365 jours par an. Le diffuseur public a signé, hier, un accord commercial en ce sens avec l’opérateur de communication par satellite KT SAT.Actuellement appelée « KBS WORLD 24 », il s'agit d'une chaîne destinée aux communautés coréennes à l’étranger. Elle est actuellement diffusée via les plateformes satellites en Amérique, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, l'IPTV, les services de streaming et YouTube.La plus grande nouveauté de cette chaîne sera désormais la diffusion en direct de toutes les émissions d’information et de divertissement de la station publique sud-coréenne aux quatre coins du monde. Ainsi, la part de ces programmes diffusés en même temps que dans le pays passera de 19,5 % à 57 %.